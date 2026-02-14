السبت 2026-02-14 07:53 م

صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار للحسين للسرطان لتأمين 4.1 مليون مواطن

ىىة
أرشيفية
 
السبت، 14-02-2026 06:12 م

الوكيل الإخباري- قامت الحكومة بصرف مبلغ 62 مليون دينار لصالح مؤسَّسة الحسين للسَّرطان كدفعة أولى من تكلفة تنفيذ اتفاقيَّة تأمين 4.1 مليون مواطن في مركز الحسين للسَّرطان، ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السَّرطان، الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي.

اضافة اعلان


وستُستحقّ الدفعتان الثانية والثالثة البالغة قيمة كل منهما 31 مليون دينار خلال الربع الثاني، والربع الرابع من هذا العام.


وبموجب الاتفاقيَّة، تمَّ تأمين المواطنين من عمر 60 عاما فأعلى بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة والأكثر تكلفة حسب الدِّراسات المتخصصة.


كما جرى تأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسن 19 عاما فأقل بالعلاج في المركز، بالإضافة إلى تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بغضِّ النظر عن الفئة العمريَّة.


وتبلغ تكلفة البرنامج قُرابة 132.7 مليون دينار تتحمل الحكومة منها قُرابة 124.1 مليون دينار، فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان باقي المبلغ البالغ نحو 8.6 مليون دينار.


ويعتمد البرنامج على التحوُّل من النموذج الذي كان متَّبعاً سابقاً بطلب الإعفاءات إلى نموذج تأميني مستدام وأكثر شمولاً وفاعليَّة، وقد تمَّ إصدار بطاقات تأمين إلكترونية ضمن تطبيق سند بأسماء جميع الأفراد المشمولين بهذا التأمين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار الشركات المركزية تويوتا تطلق عروض رمضان على مجموعة واسعة من سيارات تويوتا في الأردن

ل

أخبار محلية الغذاء والدواء: تشكيل فريق لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته

ب

أخبار محلية افتتاح بازار للمنتجات الريفية في إربد

ىىة

أخبار محلية صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار للحسين للسرطان لتأمين 4.1 مليون مواطن

ا

أخبار الشركات مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً صافية بقيمة 201 مليون دينار في عام 2025 بارتفاع نسبته 26%

ل

أخبار محلية "صناعة العقبة": السلع الرمضانية متوفرة بكميات كافية

ل

أخبار محلية ورشة حول السياسات التجارية لقطاع الاستشارات الإدارية

ل

شؤون برلمانية "الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت



 






الأكثر مشاهدة