صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار للحسين للسرطان لتأمين 4.1 مليون مواطن

وستُستحقّ الدفعتان الثانية والثالثة البالغة قيمة كل منهما 31 مليون دينار خلال الربع الثاني، والربع الرابع من هذا العام.
وبموجب الاتفاقيَّة، تمَّ تأمين المواطنين من عمر 60 عاما فأعلى بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة والأكثر تكلفة حسب الدِّراسات المتخصصة.
كما جرى تأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسن 19 عاما فأقل بالعلاج في المركز، بالإضافة إلى تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بغضِّ النظر عن الفئة العمريَّة.
وتبلغ تكلفة البرنامج قُرابة 132.7 مليون دينار تتحمل الحكومة منها قُرابة 124.1 مليون دينار، فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان باقي المبلغ البالغ نحو 8.6 مليون دينار.
ويعتمد البرنامج على التحوُّل من النموذج الذي كان متَّبعاً سابقاً بطلب الإعفاءات إلى نموذج تأميني مستدام وأكثر شمولاً وفاعليَّة، وقد تمَّ إصدار بطاقات تأمين إلكترونية ضمن تطبيق سند بأسماء جميع الأفراد المشمولين بهذا التأمين.
