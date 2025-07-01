صرف دفعة جديدة من قروض صندوق إسكان موظفي الأمانة

وأوضح مدير الصندوق حيان الحمصي أن هذه الدفعة، وهي الثانية التي تصرف خلال العام الحالي 2025، شملت 85 مشتركا، موزعة وفق شرائح الاشتراك المعتمدة، ووفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.
وتم خلال الاجتماع تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.
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