صرف دفعة جديدة من قروض صندوق إسكان موظفي الأمانة

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الوكيل الإخباري- أقرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، صرف دفعة جديدة من القروض لمستحقيها، بقيمة إجمالية بلغت مليون و115 ألف دينار. اضافة اعلان





وأوضح مدير الصندوق حيان الحمصي أن هذه الدفعة، وهي الثانية التي تصرف خلال العام الحالي 2025، شملت 85 مشتركا، موزعة وفق شرائح الاشتراك المعتمدة، ووفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.



وتم خلال الاجتماع تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.