صرف عيديات بقيمة 30 دينار لهذه الفئة من المواطنين الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس إدارة صندوق الزكاة، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم الاثنين برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، إقرار الميزانية المالية للصندوق ولجان الزكاة لعام 2024. اضافة اعلان





وشملت القرارات التي اتخذها المجلس الموافقة على صرف عيديات للأسر المنتفعة من الصندوق وللأيتام بقيمة 30 دينار، تصرف في شهر آذار المقبل.



كما وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة على إصدار 12,000 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا لكل قسيمة، بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إضافة إلى تخصيص 5,000 طرد تمويني بقيمة 25 دينارًا للطرد الواحد بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، وذلك لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة والملتقيات الخيرية في مختلف المحافظات.





كما وافق المجلس على إقامة حفل إفطار للايتام وأسرهم بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي مع التعميم على كافة مديريات الأوقاف لعمل افطار مركزي ضمن كل مديرية أوقاف وبالتعاون مع لجان الزكاة في مناطقهم.



كما وافق المجلس على صيانة وترميم 9 منازل للأسر الفقيرة في مناطق مختلفة من المملكة ، وذلك بعد إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة.



كما اقر الصندوق اطلاق دفعة جديدة من الغارمات ممن انطبقت عليهن أسس وشروط برنامج الغارمات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الامن العام ادارة التنفيذ القضائي.



وثمّن الدكتور الخلايلة دور صندوق الزكاة في دعم الأسر المحتاجة وثمن دعم المتبرعين والمزكين وثقتهم بصندوق الزكاة، مؤكدًا أن هذه المساهمات تعزز التكافل الاجتماعي وتسهم في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف أنحاء المملكة.