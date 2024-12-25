صرف نحو 54 ألف دينار بدلات مخالفة لموظفي عقود في المعونة الوطنية

05:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714562 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023، عن صرف 53,951 دينار لموظفين معينين بعقود مؤقتة في صندوق المعونة الوطنية، بدل مسح ميداني، رغم أن عقودهم تتضمن دفع راتب شهري شامل ولا يدفع لهم أي بدل او علاوة أخرى مهما كان اسمها او نوعها باستثناء بدل التنقلات. اضافة اعلان





وجاء في التقرير أنه لدى تدقيق قيود وسجلات برنامج الدعم الموحد للعام 2022 تبين صرف بدل مسح ميداني ما مجموعه 53,951 دينار لعام 2022 للموظفين المعينين بعقود مؤقتة على حساب الجهات المانحة الداعمة لمشروع توسعة مشروع صندوق المعونة الوطنية لعام 2020 خلافاً للبند رقم (4) من عقد الاستخدام والمتضمن ان يدفع للموظف راتباً شهرياً شاملاً على ان لا يدفع له أي بدل او علاوة أخرى مهما كان اسمها او نوعها باستثناء بدل التنقلات.



كما كشف عن صرف علاوة سفر بما مجموعه 4,400 دينار عن ليلتين لموظفي الصندوق والمحاضر المشاركين في ورشة العمل وبزيادة عن المستحق مجموعه 2,157 دينار علماً بأن المحاضر ليس من موظفي الصندوق خلافاً لأحكام المادة (18) من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته.



وأوصى التقرير بمتابعة حصر واسترداد جميع علاوات السفر وتصويب الموضوع حسب الأصول.



وأوضح أن رئيس الوزراء طلب بتاريخ 2023/6/14 حصر واسترداد جميع علاوات السفر المصروفة زيادة لموظفي الصندوق والمحاضرين المشاركين في ورش العمل لعام 2022 وتصويب باقي البنود حسب الأصول.



وتم تشكيل لجنة بموجب كتاب صندوق المعونة الوطنية وتم الرد وتصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.