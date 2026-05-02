صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري- بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين المستحقين لرديات ضريبة الدخل عن عام 2024، لإبلاغهم ببدء تحويل الدفعة المتبقية من الرديات إلى حساباتهم البنكية.





وأفادت الدائرة في رسائلها أن نسبة 60% من قيمة الرديات المتبقية سيتم تحويلها خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق واعتماد المستحقات بشكل نهائي.



وأكدت الدائرة أن عملية صرف الرديات تتم إلكترونيا بالكامل، من خلال تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية المسجلة، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها، في إطار تسهيل الإجراءات على المكلفين وتسريع عملية الصرف.



وكانت الحكومة قد صرفت في وقت سابق 40% من قيمة الرديات للمكلفين من الأفراد والمستخدمين، بعد رصد المخصصات المالية اللازمة، حيث أوعزت الحكومة بتوفير التمويل لدعم تسديد المستحقات الضريبية للمواطنين.



ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتعزيز السيولة لدى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في إدارة الملفات الضريبية، عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.







