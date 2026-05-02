صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي

وأفادت الدائرة في رسائلها أن نسبة 60% من قيمة الرديات المتبقية سيتم تحويلها خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق واعتماد المستحقات بشكل نهائي.
وأكدت الدائرة أن عملية صرف الرديات تتم إلكترونيا بالكامل، من خلال تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية المسجلة، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها، في إطار تسهيل الإجراءات على المكلفين وتسريع عملية الصرف.
وكانت الحكومة قد صرفت في وقت سابق 40% من قيمة الرديات للمكلفين من الأفراد والمستخدمين، بعد رصد المخصصات المالية اللازمة، حيث أوعزت الحكومة بتوفير التمويل لدعم تسديد المستحقات الضريبية للمواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتعزيز السيولة لدى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في إدارة الملفات الضريبية، عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
