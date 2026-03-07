السبت 2026-03-07 04:48 م

صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن

تعبيرية
 
السبت، 07-03-2026 03:52 م
الوكيل الإخباري-   دوّت صفارات الإنذار في الأردن مجددا السبت، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.اضافة اعلان


وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت السبت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
 
 


