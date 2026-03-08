صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن

وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت السبت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
