صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن

07:24 ص

الوكيل الإخباري- دوّت صفارات الإنذار في الأردن الأحد، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.





وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت السبت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.





