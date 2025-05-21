صفوف ومكتبة وحديقة بتوجيه من رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري-

استمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من معلمات مدرسة بئر مذكور الثانوية المختلطة في قضاء وادي عربة، إلى الاحتياجات اللازمة لتحسين واقع المدرسة . اضافة اعلان





كما وجه حسان باستحداث غرف صفية جديدة ومكتبة وحديقة، وتحديث مرافق المدرسة وملعبها.



