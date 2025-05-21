الأربعاء 2025-05-21 01:57 م
 

صفوف ومكتبة وحديقة بتوجيه من رئيس الوزراء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 21-05-2025 12:33 م
الوكيل الإخباري-   استمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من معلمات مدرسة بئر مذكور الثانوية المختلطة في قضاء وادي عربة، إلى الاحتياجات اللازمة لتحسين واقع المدرسة .اضافة اعلان


كما وجه حسان باستحداث غرف صفية جديدة ومكتبة وحديقة، وتحديث مرافق المدرسة وملعبها.

 
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