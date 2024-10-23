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صلى العشاء ورحل.. وفاة الدكتور الأردني الرواجفة في السعودية

الدكتور الجامعي أيمن الرواجفة
الدكتور الجامعي أيمن الرواجفة
الأربعاء، 23-10-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي-  توفي الدكتور الجامعي الأردني أيمن الرواجفة في السعودية إثر وعكة صحية.

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وقالت ابنة شقيقته لـ "الوكيل الإخباري" إن الدكتور الراحل، وهو والد لـ ٤ أبناء، يعمل أستاذًا ودكتورًا جامعيًا في الهندسة الكيميائية بجامعة الطفيلة التقنية.


وأضافت أنه ذهب قبل نحو ٧ أشهر إلى السعودية لغايات علمية وبحثية.


وتابعت أن خالها وافته المنية مساء الأحد بعد صلاة العشاء في حلقة ذكر داخل المسجد، مشيرة إلى أنه بجانب علومه في الكيمياء، فهو باحث في العلوم القرآنية واللغة العربية.


نعته بكلمات مؤثرة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، خالي وحبيبي ومن هو بمقام الأب في قلبي.. الدكتور أيمن الرواجفة توفي بعد صلاة العشاء في حلقة ذكر كان يسرد فيها من حلو كلامه وشرحًا لنظرياته في المملكة العربية السعودية.. في جنات الخلد وودائع الرحمن يا حبيبي."
وأشارت إلى أنه يتم العمل على نقل جثمانه إلى الأردن لدفنه.


ونعت جامعة الطفيلة التقنية ومقربون وزملاء الدكتور الراحل صفحاتهم على مواقع التواصل، مؤكدين أنه صاحب خلق ودين وعرف بنظرياته في اللغة العربية والعلوم القرآنية.

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