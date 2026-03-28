"صناعة إربد" تعقد برنامجًا تدريبيًا حول التحول الذكي

غرفة صناعة اربد
غرفة صناعة إربد
 
السبت، 28-03-2026 08:53 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت غرفة صناعة إربد دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التحول الذكي في الصناعة: كيف يصنع الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية للمصانع"، بالتعاون مع غرفة كولون الحرفية الألمانية، وبمشاركة عدد من أصحاب المصانع والمدراء والعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة، ضمن جهود الغرفة لتعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي.

وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية التي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية أصبح ضرورة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وخفض التكاليف التشغيلية، وبما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والدولية.

 
 


gnews

