صناعة اربد: يوم العلم رمز السيادة والولاء ورسالة فخر

الوكيل الإخباري- قالت غرفة صناعة اربد، إن العلم الأردني يمثل رمزا للسيادة والولاء ورسالة فخر، ويجسد تاريخا مجيدا، ومسيرة دولة راسخة.

وأضافت الغرفة، في بيان، اليوم الخميس، إن يوم العلم رمز فخر واعتزاز وطني، ومحطة نجدد فيها العهد للوطن، مؤكدة أن العلم الأردني سيبقى خافقا في المعالي، وعنوانا للسيادة والولاء المطلق للقيادة الهاشمية .