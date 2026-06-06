صناعة الأردن تثمن نهج التشاركية والانفتاح لمؤسسة الغذاء والدواء

الوكيل الإخباري- ثمن ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، سياسة الانفتاح والتشاركية التي تنتهجها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك خلال لقاء تشاركي جمع ممثلي القطاع مع المؤسسة لبحث فرص دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.

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وأكد الأطرش في بيان اليوم السبت أن قطاعي المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية شهدا نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدفوعًا بتسجيل أصناف جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق التصديرية وتواكب متطلباتها.



وأشار إلى أن هذا النمو المتواصل ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتًا إلى وجود فرص واعدة من شأنها تعزيز نمو القطاع وتوسيع صادراته والبناء على الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.



من جانبها، أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، أن المؤسسة تواصل جهودها لتطوير منظومة تنظيمية متقدمة ومتكاملة تعزز كفاءة الإجراءات وتنسجم مع أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ترسيخ مبدأ التشاركية مع مختلف الشركاء، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.