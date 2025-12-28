"صناعة الأردن" تستضيف ورشة لتعزيز الترابطات الصناعية

وقالت الغرفة في بيان، اليوم الأحد، إن الورشة، التي حضرتها أمين عام الوزارة دانا الزعبي، هدفت إلى تعزيز فهم الشركات الصناعية لنتائج دراسة «قياس روابط الجذب الأمامية والخلفية للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني» باستخدام نموذج ليونتيف، مع التركيز على القطاعات المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص لتعزيز التكامل بين القطاعات الوطنية.
وأكد نائب رئيس الغرفة، محمد وليد الجيطان، أن الترابطات الأمامية والخلفية ليست مجرد مؤشرات إحصائية، بل تشكّل خارطة طريق لتحديد الأولويات الاستثمارية، وتعزيز الميزة التنافسية للصناعة الأردنية، وإيجاد فرص حقيقية للنمو والتوسع في السوقين المحلية والدولية.
وشهدت الورشة جلسات نقاشية مكثفة ركّزت على التحديات والحلول المتعلقة بالترابطات الصناعية، إضافة إلى السياسات والتشريعات الداعمة، وآليات التمويل والاستثمار.
وشارك في الحوار ممثلون عن القطاع الصناعي والجهات المعنية، بهدف الخروج بتوصيات عملية تدعم التنمية الصناعية وتعزّز التكامل الاقتصادي.
وتأتي الورشة ضمن الجهود الرامية إلى ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس، وتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق النمو المستدام والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
