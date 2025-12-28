"صناعة الأردن" تستضيف ورشة لتعزيز الترابطات الصناعية

06:14 م

الوكيل الإخباري- استضافت غرفة صناعة الأردن، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، ورشة عمل وطنية بعنوان "اكتشاف الفرص الخفية في الاقتصاد الوطني من خلال تحليل الترابطات الوطنية للقطاعات الصناعية"، بهدف تعزيز الترابطات الصناعية وكشف الفرص الاقتصادية الكامنة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية. اضافة اعلان





وقالت الغرفة في بيان، اليوم الأحد، إن الورشة، التي حضرتها أمين عام الوزارة دانا الزعبي، هدفت إلى تعزيز فهم الشركات الصناعية لنتائج دراسة «قياس روابط الجذب الأمامية والخلفية للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني» باستخدام نموذج ليونتيف، مع التركيز على القطاعات المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص لتعزيز التكامل بين القطاعات الوطنية.



وأكد نائب رئيس الغرفة، محمد وليد الجيطان، أن الترابطات الأمامية والخلفية ليست مجرد مؤشرات إحصائية، بل تشكّل خارطة طريق لتحديد الأولويات الاستثمارية، وتعزيز الميزة التنافسية للصناعة الأردنية، وإيجاد فرص حقيقية للنمو والتوسع في السوقين المحلية والدولية.



وشهدت الورشة جلسات نقاشية مكثفة ركّزت على التحديات والحلول المتعلقة بالترابطات الصناعية، إضافة إلى السياسات والتشريعات الداعمة، وآليات التمويل والاستثمار.



وشارك في الحوار ممثلون عن القطاع الصناعي والجهات المعنية، بهدف الخروج بتوصيات عملية تدعم التنمية الصناعية وتعزّز التكامل الاقتصادي.



وتأتي الورشة ضمن الجهود الرامية إلى ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس، وتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق النمو المستدام والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

