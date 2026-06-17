الأربعاء 2026-06-17 03:33 م

"صناعة الأردن" تطلق الدليل الإرشادي الطوعي لفرز النفايات القماشية

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
 
الأربعاء، 17-06-2026 02:42 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت غرفة صناعة الأردن، اليوم الأربعاء، الدليل الإرشادي لفرز وجمع النفايات القماشية من المصدر، خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن مشروع (GAIN).

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وبحسب بيان للغرفة، يأتي هذا الإطلاق بهدف تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، واستعراض آلية تطبيق الدليل، ورفع مستوى الوعي لدى المنشآت الصناعية بأفضل الممارسات في فرز وإدارة النفايات النسيجية.


وأكد أمين عام وزارة البيئة، الدكتور عمر عربيات، أن إطلاق الدليل الإرشادي لفرز وجمع النفايات النسيجية ما بعد الإنتاج يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد ودعم التحول إلى الاقتصاد الدائري في الأردن.

 
 


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