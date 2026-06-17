"صناعة الأردن" تطلق الدليل الإرشادي الطوعي لفرز النفايات القماشية

الوكيل الإخباري- أطلقت غرفة صناعة الأردن، اليوم الأربعاء، الدليل الإرشادي لفرز وجمع النفايات القماشية من المصدر، خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن مشروع (GAIN).

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وبحسب بيان للغرفة، يأتي هذا الإطلاق بهدف تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، واستعراض آلية تطبيق الدليل، ورفع مستوى الوعي لدى المنشآت الصناعية بأفضل الممارسات في فرز وإدارة النفايات النسيجية.