الإثنين 2026-04-13 10:31 م

"صناعة الأردن" تطلق تطبيقا ذكيا

غرفة صناعة الأردن
الإثنين، 13-04-2026 07:48 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت غرفة صناعة الأردن تطبيقا ذكيا جديدا على الهواتف المحمولة، ليشكل منصة رقمية متكاملة تجمع خدمات القطاع الصناعي في مكان واحد، وتفتح آفاقا جديدة للتفاعل مع الصناعيين ووسائل الإعلام.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين يتيح التطبيق للصناعيين الوصول المباشر إلى خدمات الطاقة والاستثمار والتصدير، وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا، إلى جانب الاطلاع على تقارير وتعاميم وأنشطة الغرفة، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة التواصل مع الغرفة.


وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، يوفر التطبيق نظاما متقدما لإدارة الطلبات، يمكّن الصناعيين من تقديم طلباتهم واستفساراتهم ومتابعتها لحظة بلحظة، مع إشعارات فورية توضح حالة الطلب سواء أكان جديدا أو قيد المعالجة أو مكتملا، ما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الإنجاز.

 
 


أحدث الأخبار

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

فلسطين شهيد وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبيت لاهيا

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الإماراتي

نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

عربي ودولي الأمين العام لحزب الله يرفض المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: 34 سفينة عبرت مضيق هرمز الأحد

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي فاو: غلق مضيق هرمز قد يتحول إلى كارثة عالمية في الزراعة والغذاء

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي "أكسيوس": الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

كيلو البندورة يصل الى 30 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية الزراعة تستأنف تصدير محصول البندورة

وزارة البيئة

أخبار محلية وزير البيئة يؤكد التزام الأردن بتعزيز حلول تبريد صديقة للمناخ



 






الأكثر مشاهدة