"صناعة الأردن" تطلق تطبيقا ذكيا

الوكيل الإخباري- أطلقت غرفة صناعة الأردن تطبيقا ذكيا جديدا على الهواتف المحمولة، ليشكل منصة رقمية متكاملة تجمع خدمات القطاع الصناعي في مكان واحد، وتفتح آفاقا جديدة للتفاعل مع الصناعيين ووسائل الإعلام.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين يتيح التطبيق للصناعيين الوصول المباشر إلى خدمات الطاقة والاستثمار والتصدير، وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا، إلى جانب الاطلاع على تقارير وتعاميم وأنشطة الغرفة، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة التواصل مع الغرفة.