"صناعة الأردن" تطلق منصة البحث العلمي والصناعة

غرفة صناعة الأردن
الإثنين، 04-05-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت غرفة صناعة الأردن، ضمن تطبيقها الذكي، منصة البحث العلمي والصناعة، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي ومجتمع البحث العلمي، وتوفير بيئة تفاعلية تدعم الابتكار وتطوير الحلول التطبيقية.

وتعد المنصة إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تتيح تشبيكا مباشرا بين المصانع والباحثين والخبراء، حيث يمكن للصناعيين طرح التحديات التي تواجههم أو المجالات التطويرية التي يسعون لتنفيذها، في حين يتيح للباحثين الاطلاع عليها وتقديم حلول علمية وعملية قابلة للتطبيق, وهي منصة قائمة على مفهوم البحث المرتبط بالاحتياجات (Demand Driven).

 
 


