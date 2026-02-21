صناعة الأردن: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية

12:17 م

الوكيل الإخباري- أكّد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، أن القطاع يمثل رافعة للتوسّع بالفروع الإنتاجية بعموم مناطق المملكة كمسار لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.





وأوضح أن القطاع يكتسب أهمية متزايدة في المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره من القطاعات القليلة القادرة على الجمع بين التشغيل الكثيف، والتوسع الجغرافي، والتكامل مع مبادرة الفروع الإنتاجية كأداة تنفيذية مباشرة لتحقيق مستهدفات التشغيل والتنمية المحلية.



وقال قادري إن القطاع يعدّ أحد أهم القطاعات التشغيلية الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لما يتمتع به من قدرة استثنائية على توليد فرص العمل واستيعاب العمالة الأردنية على نطاق واسع.



ويشغل قطاع المحيكات والجلدية حاليا نحو 30 ألف عامل وعاملة أردنية في مختلف حلقات الإنتاج، ويعدّ من أكثر القطاعات مساهمة في تشغيل النساء والشباب، لا سيما في المناطق الطرفية وخارج مراكز المدن، ما يجعله قطاعا محوريا في رفع معدلات المشاركة الاقتصادية.



وبيّن قادري أن رؤية التحديث الاقتصادي منحت القطاع دورا رئيسا في ملف التشغيل، حيث تستهدف الرؤية توفير نحو 149 ألف فرصة عمل في قطاع المحيكات والجلدية خلال السنوات المقبلة، ما يعكس الوزن النسبي الكبير للقطاع في تحقيق مستهدفات التشغيل الوطنية.



وقال "يأتي التوسع في الفروع الإنتاجية كأحد أهم الأدوات التنفيذية في المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي لتعظيم أثر هذا القطاع، من خلال إنشاء فروع مرتبطة بمصانع قائمة أو وحدات إنتاجية جديدة في المحافظات والمناطق ذات الفرص التشغيلية غير المستغلة".





