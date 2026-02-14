السبت 2026-02-14 07:53 م

"صناعة العقبة": السلع الرمضانية متوفرة بكميات كافية

الوكيل الإخباري- أكدت مديرة مديرية الصناعة والتجارة في محافظة العقبة، المهندسة سهيلة البدور، اليوم السبت، أن المديرية كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق قبيل حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من جاهزية الأسواق وتوفر السلع الأساسية والرمضانية بكميات كافية، وضمان التزام التجار بالتعليمات الناظمة للأسعار.

وأوضحت البدور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن فرق الرقابة نفذت جولات تفتيشية شملت الأسواق داخل القصبة وخارجها، وأسفرت عن التأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية بكميات كبيرة، إلى جانب استقرار الأسعار.


وأضافت أن المديرية ستواصل تنفيذ جولات رقابية صباحية ومسائية خلال شهر رمضان، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد نظام رصد للأسعار بشكل دوري يشمل عددا كبيرا من المحال التجارية، ويتم تحليل أي فروقات سعرية غير مبررة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.


وبينت أن العمل الرقابي ينفذ بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وغرفة تجارة العقبة، لضمان تكامل الصلاحيات الرقابية وتعزيز حماية المستهلك.


ودعت البدور المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو جودة السلع، من خلال التواصل مع مديرية الصناعة والتجارة في العقبة عبر الهاتف الأرضي (032015574) أو (0770123434)، مؤكدة أن المديرية تولي شكاوى المواطنين أهمية قصوى وتسعى لمعالجتها في أسرع وقت ممكن.

 
 


