صندوق استثمار أموال الضمان يحتفل بالأعياد الوطنية

وبحسب بيان للصندوق، اليوم الأربعاء، أكّد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، في كلمته، أن المناسبات الوطنية، رغم اختلاف رموزها، تشترك جميعًا في كونها تجسيدًا لمشروع الهاشمي النبيل، القائم على الكرامة والاعتماد على الذات، والمرتبط بقيادة حكيمة، وجيش وفيّ، وشعب أصيل، ومؤسسات راسخة.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمار، بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يواصل دوره الاستراتيجي في دعم البيئة الاستثمارية، وتعزيز النمو ضمن رؤية مؤسسية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية.
من جهته، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، إن تأسيس الصندوق عام 2003 جاء ترجمةً لرؤية ملكية تؤمن بأن حماية أموال الأردنيين يجب أن تتم بأسس مؤسسية واستثمارية عصرية، ترتكز إلى الشفافية، والكفاءة، والاستقلالية.
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