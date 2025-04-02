صندوق استثمار الضمان يلتزم ببيئة دامجة وعادلة في القمة العالمية للإعاقة

وبحسب بيان للصندوق الاربعاء، أشار كناكريه إلى أن التزامات الصندوق في القمة، التي تُعقد في العاصمة الألمانية برلين بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة، تجسّد إيمان الصندوق بأن الشمولية حق وليست خيارا.
وأوضح، أن هذه الالتزامات، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى استكمال تأهيل البيئة المكانية في مكاتب الصندوق، وتطوير وسائل إيصال المعلومات والخدمات لذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دور الصندوق من خلال ممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها، في مأسسة قيم ومبادئ الشمول.
واختتم كناكريه بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل جهوده لتعزيز بيئة عمل وخدمة عادلة وآمنة للجميع، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان لتمكين الجميع دون استثناء.
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