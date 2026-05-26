صندوق الأمان: وسام الاستقلال يتوج مسيرة عقدين من تمكين الشباب الأيتام برؤية ملكية سامية

وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن هذا التكريم، الذي يُمنح لمن قدم خدمات وطنية جليلة وأعمالاً استثنائية، يأتي ليُتوج مسيرة مؤسسية امتدت لعشرين عاماً من العطاء المستمر، انطلقت بتأسيس الصندوق بمبادرة ملكية سامية من جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي أولت الصندوق منذ لحظته الأولى رعاية استثنائية نظراً لاهتمامها الشديد بفئة الشباب الأيتام في الأردن، وحرصها على أن يحظى كل شاب وشابة بفرصة عادلة في الحياة، إيماناً من جلالتها بأن الاستثمار في مستقبل هو استثمار في مستقبل الأردن.
وأضاف البيان أن هذا التكريم يعد تجسيدًا للأثر العميق والمستدام الذي حققه صندوق الأمان في مسيرة الشباب المستفيدين، إذ لم يكتفِ الصندوق بتوفير الدعم التعليمي والمعيشي فحسب، بل نجح على مدار عقدين في بناء منظومة متكاملة مكنت آلاف الشباب والشابات من الانتقال من مرحلة التحديات والصعوبات واجتياز مراحل مفصلية في حياتهم إلى مرحلة الاعتماد على الذات والاستقلالية.
وأوضح أن الصندوق دعم أكثر من 5050 شاباً وشابة في استكمال مساراتهم التعليمية بين درجة البكالوريوس، والدبلوم، والتدريب المهني، إذ تخرج منهم بنجاح 3766 خريجاً، وانخرط 78% منهم في سوق العمل، محولاً مئات القصص إلى قصص نجاح مهنية وشخصية، كما وانخرط خريجو الصندوق اليوم في المجتمع وهم يمتلكون المهارات القيادية التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، مما يعكس الأثر الحقيقي للاستثمار في الإنسان.
وعَقُب مراسم التكريم، أعربت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود عن فخرها واعتزازها بهذا الوسام الرفيع.
وقالت "نتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان العظيم لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم على هذا التكريم، الذي يعد فخراً كبيراً نضعه وساماً على صدورنا في صندوق الأمان. ولا يسعنا في هذه اللحظة إلا أن نستذكر الرؤية والدعم التي أتت به جلالة الملكة رانيا العبدالله، منذ التأسيس عام 2006 حيث كانت ولا تزال المحرك الأساسي لهذه المسيرة، فلطالما أولت جلالتها الاهتمام والحرص على متابعة تطورات رحلة الشباب مع الأمان واستماعها لقصص نجاحهم بحب وفخر."
وأضافت الحمود "وبدورنا، نهدي هذا الإنجاز لكل الشركاء الذين آمنوا برسالتنا، مؤكدين أن تضافر الجهود الوطنية هو الركيزة الأساسية لتمكين الشباب الأيتام وبناء مستقبل أفضل لهم".
-
أخبار متعلقة
-
حركة تجارية نشطة في أسواق عجلون استعدادا لعيد الأضحى
-
الرصيفة: تجار الأضاحي يثمنون قرار تخفيض رسوم ترخيص الحظائر وتوحيد موقعها
-
جامعة اليرموك وبلدية إربد تنفذان رسم جدارية وطنية احتفاء بالاستقلال
-
بلدية غرب إربد تنفذ جولات رقابية على حظائر الأضاحي والملاحم
-
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
حركة تجارية نشطة في أسواق عجلون استعدادا لعيد الأضحى
-
السياحة تطلق برنامج فعاليات عيد الأضحى
-
وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات