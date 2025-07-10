"صندوق الأمان" يطلق إطار كفايات لتعزيز قدرات الشباب الأيتام

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الوكيل الإخباري- أطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، إطار كفايات بهدف تعزيز كفاءات الشباب الأيتام وبناء قدراتهم، وبما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات التي تعيق اندماجهم في المجتمع بعد التخرج من دور الرعاية. اضافة اعلان





ووفق بيان للصندوق اليوم الخميس يأتي إطلاق الإطار الجديد ضمن نهج الصندوق في تطوير منظومة دعم شاملة، تستند لمعايير عالمية حديثة، منها إطار التعلم 2030 الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومواءمتها مع الخصوصية المحلية، لضمان تحقيق أثر مستدام في حياة الشباب الأيتام.



وقال، إن الشباب الأيتام يواجهون جملة من التحديات بعد مغادرتهم دور الرعاية، أبرزها محدودية فرص التعليم والتدريب المهني، وضعف أنظمة الدعم الاجتماعي، ونقص الوعي الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب صعوبة التكيف مع متطلبات الحياة الشخصية والاجتماعية، وهي تحديات تتزايد مع التحولات المتسارعة في سوق العمل والطلب على المهارات الرقمية.



وأشار الصندوق الى تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في تموز الحالي بمشاركة نحو 30 شاباً وشابة من المستفيدين من برامج الصندوق، بإشراف مدربين مختصين في مجالات الوعي الذاتي وإدارة الذات والذكاء العاطفي.



ويركز البرنامج على تنمية الجوانب النفسية والشخصية والرقمية لدى المشاركين، من خلال موضوعات تشمل إدارة المشاعر، والقيم الأخلاقية، والتفكير المنطقي، وحل المشكلات، وبما يساهم في تمكينهم شخصياً ومهنياً.

وقالت مدير عام الصندوق نور الحمود، إن إطلاق "إطار كفايات" يمثل خطوة حقيقية نحو بناء مستقبل أفضل لشباب الصندوق، مضيفة أن "رحلة التمكين هي عملية تحويلية مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية للمشاركين، ونلمس نتائجها في تغيّر نظرتهم لأنفسهم وقدرتهم على التعامل مع التحديات بثقة ومسؤولية".



يشار إلى أن الصندوق ومنذ تأسيسه عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا نفذ نحو 189 برنامجاً لبناء القدرات، استفاد منها أكثر من 2750 شاباً وشابة من خريجي دور الرعاية، من خلال منح تعليمية، وتدريب مهني، ودعم معيشي وصحي ونفسي، إضافة إلى برامج التطوير الذاتي.