"صندوق الأمان" يعزز استدامة برامجه التعليمية عبر حملات رمضانية

الوكيل الإخباري- أكد صندوق الأمان لمستقبل الأيتام أنه، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يواصل جهوده في تعزيز استدامة برامجه التعليمية الموجهة للشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة من خلال مبادرات رمضانية تهدف إلى حشد الدعم المجتمعي لضمان استكمالهم لمسيرتهم التعليمية، بوصف التعليم المسار الأساسي للتمكين والاعتماد على الذات.





وأوضح الصندوق أنه أطلق حملته الرمضانية لعام 2026 تحت عنوان "زكاتك بتنور طريق إلى الأمان سر"، بهدف جمع التبرعات لتغطية تكاليف التعليم والدعم المعيشي للشباب الأيتام المستفيدين من برامجه.



وبين أن حملة رمضان لهذا العام تتزامن مع مرور 20 عامًا على تأسيس الصندوق عام 2006، بمبادرة كريمة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، مشيرًا إلى أن الحملة تسلط الضوء على الفئة المستفيدة من برامجه، وعلى حساسية مرحلة ما بعد سن 18، التي تعد محطة انتقال نحو الاستقلال وبناء المستقبل، لكنها تمثل تحديًا مضاعفًا للشباب الأيتام في ظل غياب السند الأسري المباشر.



وأشار الصندوق إلى أن التبرع متاح عبر عدة قنوات، منها خدمة "كليك Amanfund"، أو التواصل المباشر عبر الرقم (065664427)، إضافة إلى نقاط التبرع المنتشرة في عدد من المراكز التجارية خلال شهر رمضان.



وأوضح أنه يمكن التبرع من خلال تطبيقات البنوك ضمن فئة "الجمعيات الخيرية"، وعبر منصات "طلبات" و"كريم"، وخدمة "إي فواتيركم"، وذلك لتسهيل وصول الراغبين في إخراج زكاتهم وصدقاتهم بكل يسر وأمان.



يشار إلى أن صندوق الأمان حاصل على فتوى من دائرة الإفتاء العام تجيز تقديم الزكاة للأيتام فوق سن الثامنة عشرة من غير ذوي المال، وأن تقديم الصدقات لتغطية تكاليف تعليمهم يعد من الصدقات الجارية التي يدوم أثرها ويستمر نفعها.

