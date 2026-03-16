الإثنين 2026-03-16 06:47 م

صندوق الأمان يفتح باب التقديم لمنح البكالوريوس للأيتام

الإثنين، 16-03-2026 02:10 م
الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، فتح باب التقديم لمنح التعليم لدرجة البكالوريوس، والمخصصة للشباب الأيتام من مختلف محافظات المملكة، استمرارا لرسالة الصندوق التي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله عند تأسيسه عام 2006، والهادفة إلى دعم الأيتام بعد سن الـ18 وتمكينهم من مواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم.اضافة اعلان


وقال الصندوق، في بيان، اليوم الاثنين، إن المنح تستهدف الطلبة الأيتام الدارسين حاليا في الجامعات الحكومية على نظام التنافس، ممن أنهوا الفصل الدراسي الأول بمعدل جيد على الأقل، ولم تتجاوز أعمارهم 20 عاما، كما تشمل المنحة تغطية كاملة لرسوم التسجيل الفصلية ورسوم الساعات الدراسية لدرجة البكالوريوس.

وبين أنه سيتم استقبال الطلبات لغاية 18 الشهر الحالي، حيث نُشر رابط التقديم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بصندوق الأمان على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"لينكدإن"، ليتسنى لجميع الراغبين بالاستفادة من المنحة التقديم والاطلاع على الشروط والمعايير المطلوبة عبر الرابط المخصص للتقديم (eligibility.alamanfund.jo).

وأشار الصندوق إلى أن جميع الطلبات تخضع لعملية تقييم دقيقة وشفافة، تبدأ بتقديم الوثائق الرسمية المصدقة المطلوبة من المتقدم، يليها دراسة الملفات ومراجعتها وفق معايير ونقاط تقييم معتمدة، ليتم اختيار الطلبة الأكثر أهلية واستحقاقا للحصول على المنحة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة الاختيار بين جميع المتقدمين.

وأوضح أنه منذ 20 عاما يواصل الصندوق دعم الشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، من خلال برامج تعليمية ومعيشية ونفسية استفاد منها آلاف الشباب من مختلف المحافظات، ما أسهم في مساعدتهم على استكمال تعليمهم، والحصول على فرص عمل، وبناء حياة مستقلة وكريمة.

يذكر أن الصندوق، وخلال مسيرته منذ 20 عاما، قدم منحا تعليمية لآلاف الأيتام، ما أتاح للكثير منهم استكمال تعليمهم والانطلاق نحو حياتهم المهنية بثقة واعتماد على الذات، كما يواصل الصندوق توسيع برامجه لفتح المزيد من الفرص أمام الشباب في مختلف المحافظات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

الأكثر مشاهدة