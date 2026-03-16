صندوق الأمان يفتح باب التقديم لمنح البكالوريوس للأيتام

وقال الصندوق، في بيان، اليوم الاثنين، إن المنح تستهدف الطلبة الأيتام الدارسين حاليا في الجامعات الحكومية على نظام التنافس، ممن أنهوا الفصل الدراسي الأول بمعدل جيد على الأقل، ولم تتجاوز أعمارهم 20 عاما، كما تشمل المنحة تغطية كاملة لرسوم التسجيل الفصلية ورسوم الساعات الدراسية لدرجة البكالوريوس.
وبين أنه سيتم استقبال الطلبات لغاية 18 الشهر الحالي، حيث نُشر رابط التقديم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بصندوق الأمان على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"لينكدإن"، ليتسنى لجميع الراغبين بالاستفادة من المنحة التقديم والاطلاع على الشروط والمعايير المطلوبة عبر الرابط المخصص للتقديم (eligibility.alamanfund.jo).
وأشار الصندوق إلى أن جميع الطلبات تخضع لعملية تقييم دقيقة وشفافة، تبدأ بتقديم الوثائق الرسمية المصدقة المطلوبة من المتقدم، يليها دراسة الملفات ومراجعتها وفق معايير ونقاط تقييم معتمدة، ليتم اختيار الطلبة الأكثر أهلية واستحقاقا للحصول على المنحة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة الاختيار بين جميع المتقدمين.
وأوضح أنه منذ 20 عاما يواصل الصندوق دعم الشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، من خلال برامج تعليمية ومعيشية ونفسية استفاد منها آلاف الشباب من مختلف المحافظات، ما أسهم في مساعدتهم على استكمال تعليمهم، والحصول على فرص عمل، وبناء حياة مستقلة وكريمة.
يذكر أن الصندوق، وخلال مسيرته منذ 20 عاما، قدم منحا تعليمية لآلاف الأيتام، ما أتاح للكثير منهم استكمال تعليمهم والانطلاق نحو حياتهم المهنية بثقة واعتماد على الذات، كما يواصل الصندوق توسيع برامجه لفتح المزيد من الفرص أمام الشباب في مختلف المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة
-
الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة
-
الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا
-
نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة
-
عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل
-
"أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية
-
الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات
-
توضيح هام من وزارة الطاقة حول أسعار المحروقات