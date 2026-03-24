الثلاثاء 2026-03-24 06:19 م

"صندوق الأمان" يمدد فترة التقديم لمنح التدريب المهني

"صندوق الأمان" يمدد فترة التقديم لمنح التدريب المهني
"صندوق الأمان" يمدد فترة التقديم لمنح التدريب المهني
 
الثلاثاء، 24-03-2026 06:05 م

الوكيل الإخباري-   أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، عن تمديد فترة التقديم لمنح التدريب المهني الممولة بالكامل للشباب والشابات الأيتام الموجودين في منطقة ناعور والمناطق المجاورة، وذلك انسجاما مع التوجه العام نحو دعم التعليم والتدريب المهني كمسار مهم للتشغيل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وذكر الصندوق وفق بيان الثلاثاء، بأن هذه المنح تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات العملية والتدريب المهني في مجالات تقنية ومهنية متنوعة، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، كما تسهم في تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستقرة قائمة على المهارة والخبرة العملية، بما يفتح أمامهم آفاقا حقيقية للحصول على فرص عمل مستدامة.


وبين أن المنحة تشمل تخصصات تشهد طلبا مرتفعا في سوق العمل، من بينها التكييف والتبريد، وفنون الطهي، وميكانيك وكهرباء السيارات (بنزين وهايبرد)، إضافة إلى فنون التجميل وتصفيف الشعر.
وأكد الصندوق أن المنحة مخصصة للشباب الأيتام من الفئة العمرية بين 18–25 عاما، ممن يحملون شهادة الصف العاشر كحد أدنى، ومن سكان لواء ناعور والمناطق المجاورة، وتشمل مادبا، أم العمد، البيادر، مرج الحمام، اليادودة، جاوا، خريبة السوق، ضاحية الياسمين، البنيات، وادي السير، القويسمة، الجويدة.


وأشار إلى أن باب التقديم مفتوح حاليا، داعيا الشباب المهتمين إلى التقديم عبر الرابط المخصص للمنحة أو التواصل عبر الهاتف على الرقم (065330500) للاستفسار والمساعدة في إجراءات التسجيل والتحقق من الأهلية.

 
 


"صندوق الأمان" يمدد فترة التقديم لمنح التدريب المهني

