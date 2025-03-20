الخميس 2025-03-20 04:49 م
 

صندوق الإئتمان العسكري يجدد الشراكة مع تكية أم علي

صندوق الإئتمان العسكري
صندوق الإئتمان العسكري
 
الخميس، 20-03-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   جدد صندوق الإئتمان العسكري الشراكة الاستراتيجية مع تكية أم علي، وذلك استمراراً في دعم التكية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها خاصة في شهر رمضان المبارك.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق الإئتمان العسكري يزيد الخالدي، ومدير عام تكية أم علي سامر بلقر، الى دعم برامج التكية الخيرية الخاصة بشهر رمضان في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تقديم المساعدات العينية للأسر المحتاجة، إضافة الى المشاركة بموائد الرحمن التي تقام في مقر التكية.


وقال مدير عام صندوق الإئتمان العسكري يزيد الخالدي "نفتخر بهذه الشراكة مع تكية أم علي ونحرص على المساهمة في الأعمال الخيرية تحقيقاً للدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي، والأثر الإيجابي في ترسيخ مفهوم التطوع بين الموظفين بمشاركتهم بالأنشطة والفعاليات الخيرية.

 
 
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