صندوق الإئتمان العسكري يجدد الشراكة مع تكية أم علي

الوكيل الإخباري- جدد صندوق الإئتمان العسكري الشراكة الاستراتيجية مع تكية أم علي، وذلك استمراراً في دعم التكية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها خاصة في شهر رمضان المبارك.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق الإئتمان العسكري يزيد الخالدي، ومدير عام تكية أم علي سامر بلقر، الى دعم برامج التكية الخيرية الخاصة بشهر رمضان في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تقديم المساعدات العينية للأسر المحتاجة، إضافة الى المشاركة بموائد الرحمن التي تقام في مقر التكية.