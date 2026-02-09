الإثنين 2026-02-09 04:50 م

صندوق الإئتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في عجلون

الإثنين، 09-02-2026 04:44 م

الوكيل الإخباري- أُفتتح اليوم الإثنين، الفرع الـ12 لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة عجلون، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وأعضاء الهيئة الإدارية لصندوق الإئتمان العسكري.

وقال المدير العام، إن افتتاح فرع عجلون يأتي انسجاما مع رؤية الصندوق الهادفة إلى التوسع المدروس، موضحا أن محافظة عجلون تعد منطقة حيوية وتضم شريحة واسعة من المنتسبين، الأمر الذي استدعى إلى تعزيز التواجد المؤسسي للصندوق فيها، لضمان تقديم الخدمات المصرفية بأعلى معايير الجودة والسرعة، وبما يلبي احتياجات المستفيدين ويواكب النمو المتزايد في أعدادهم.


ويعد "فرع عجلون" بتصميمه الحديث وفق أحدث المواصفات والمعايير نموذجا للفرع الشامل، وذلك من خلال توفر جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها المنتسب في مكان واحد، بالإضافة الى الصراف الآلي.


ويخدم الصندوق منتسبيه من خلال الفروع المنتشرة في مختلف المحافظات وعبر شبكة الصرافات الآلية، إلى جانب مجموعة من القنوات الإلكترونية التي تشمل، التطبيق البنكي، الموقع الإلكتروني، إضافة الى الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ومركز الخدمة الهاتفية.

 
 


