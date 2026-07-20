الإثنين 2026-07-20 04:24 م

صندوق الإئتمان العسكري يوزع أرباح الودائع الاستثمارية بنسبة 5.85% للنصف الأول من عام 2026

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 20-07-2026 02:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلن صندوق الإئتمان العسكري، توزيع الأرباح على الودائع الاستثمارية للنصف الأول من عام 2026، بعد أن قررت الهيئة الإدارية للصندوق، وبتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، توزيع نسبة ربح سنوية بلغت 5.85% للمودعين في حسابات الودائع لأجل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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وأكد المدير العام لصندوق الإئتمان العسكري يزيد الخالدي، أن نسبة الأرباح الموزعة تعكس متانة المركز المالي للصندوق وحرصه على تقديم حلول ادخارية واستثمارية تنافسية تلبي احتياجات منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشيراً إلى مواصلة تطوير المنتجات والخدمات وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بما يواكب تطلعات المستفيدين.


وأضاف الخالدي أن الصندوق يواصل تنفيذ خططه التطويرية من خلال التوسع في شبكة الفروع وتطوير القنوات والخدمات الرقمية، بما يسهم في تسهيل وصول الخدمات إلى المنتسبين بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن الصندوق نجح على مدى خمسة عشر عاماً في تحقيق الاستدامة المالية وترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية تقدم حلولاً مالية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.


يشار إلى أن نسبة الأرباح المعلنة تنطبق على جميع الودائع الاستثمارية للضباط والأفراد والمتقاعدين العسكريين لدى الصندوق، والمربوطة لمدة (12) شهراً، وبحد أدنى (1000) دينار أردني.

 
 


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