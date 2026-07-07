الثلاثاء 2026-07-07 04:55 م

صندوق الائتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في محافظة معان

ل
جانب من الافتتاح
 
الثلاثاء، 07-07-2026 04:17 م

الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، افتتح قائد المنطقة العسكرية الجنوبية العميد الركن جعفر أبو اربيحة، اليوم الثلاثاء، الفرع الثالث عشر لصندوق الائتمان العسكري في محافظة معان، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأعضاء الهيئة الإدارية والإدارة التنفيذية للصندوق، وذلك في خطوة جديدة تعكس مواصلة الصندوق لمسيرة التوسّع والانتشار في مختلف محافظات المملكة، تزامناً مع احتفاله بمرور خمسة عشر عاماً على تأسيسه.

اضافة اعلان


وأكد المدير العام لصندوق الائتمان العسكري يزيد الخالدي، أن افتتاح فرع معان يجسد التزام الصندوق المستمر بتعزيز حضوره في مختلف أنحاء المملكة، وتقريب خدماته من منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بما يضمن حصولهم على الخدمات المالية والمصرفية بكل سهولة وكفاءة.


وأضاف أن افتتاح هذا الفرع يأتي امتداداً لمسيرة بدأت قبل خمسة عشر عاماً برؤيةٍ ملكية سامية، واستمرت بالتوسع والتطوير وفق احتياجات المنتسبين، مشيراً إلى أن الوصول إلى محافظة معان يمثل محطة جديدة في هذه المسيرة، ويؤكد حرص الصندوق على أن يكون قريباً من مستفيديه في مختلف المواقع.


ويضم فرع معان جميع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها الصندوق، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي، وذلك ضمن بيئة مصرفية حديثة صُممت وفق أعلى المعايير، بما يسهم في توفير تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات المنتسبين.


ويواصل صندوق الائتمان العسكري تقديم خدماته من خلال شبكة تضم ثلاثة عشر فرعاً في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب شبكة الصرافات الآلية، والقنوات الرقمية التي تشمل التطبيق البنكي، والموقع الإلكتروني، ومركز الخدمة الهاتفية، بما يعكس التزامه المستمر بتطوير خدماته وتوسيع نطاق الوصول إليها، وترسيخ رسالته في خدمة حُماة الوطن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية توقف مؤقت لاستقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة

افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

أخبار محلية افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد

خاص بالوكيل شكاوى من طلبة التوجيهي بالنظام الأمريكي بعد تداول معلومات عن إلغاء نتائج امتحان AP Calculus

ل

أخبار محلية اتفاقية لإنشاء مصنع خياطة في البترا يوفر أكثر من 100 فرصة عمل محلية

الدفاع المدني - أرشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني والشرطة يخمدان حريق داخل أحد المصانع في محافظة العقبة

ل

أخبار محلية صندوق الائتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في محافظة معان

ب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني المحاكم العسكرية الجديدة

ل

شؤون برلمانية الإدارية النيابية تستمع لمؤسسات مجتمع مدني حول الإدارة المحلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 