صندوق الائتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في محافظة معان

الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، افتتح قائد المنطقة العسكرية الجنوبية العميد الركن جعفر أبو اربيحة، اليوم الثلاثاء، الفرع الثالث عشر لصندوق الائتمان العسكري في محافظة معان، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأعضاء الهيئة الإدارية والإدارة التنفيذية للصندوق، وذلك في خطوة جديدة تعكس مواصلة الصندوق لمسيرة التوسّع والانتشار في مختلف محافظات المملكة، تزامناً مع احتفاله بمرور خمسة عشر عاماً على تأسيسه.

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وأكد المدير العام لصندوق الائتمان العسكري يزيد الخالدي، أن افتتاح فرع معان يجسد التزام الصندوق المستمر بتعزيز حضوره في مختلف أنحاء المملكة، وتقريب خدماته من منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بما يضمن حصولهم على الخدمات المالية والمصرفية بكل سهولة وكفاءة.



وأضاف أن افتتاح هذا الفرع يأتي امتداداً لمسيرة بدأت قبل خمسة عشر عاماً برؤيةٍ ملكية سامية، واستمرت بالتوسع والتطوير وفق احتياجات المنتسبين، مشيراً إلى أن الوصول إلى محافظة معان يمثل محطة جديدة في هذه المسيرة، ويؤكد حرص الصندوق على أن يكون قريباً من مستفيديه في مختلف المواقع.



ويضم فرع معان جميع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها الصندوق، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي، وذلك ضمن بيئة مصرفية حديثة صُممت وفق أعلى المعايير، بما يسهم في توفير تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات المنتسبين.