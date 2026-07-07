صندوق الائتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في محافظة معان

وأكد المدير العام لصندوق الائتمان العسكري يزيد الخالدي، أن افتتاح فرع معان يجسد التزام الصندوق المستمر بتعزيز حضوره في مختلف أنحاء المملكة، وتقريب خدماته من منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بما يضمن حصولهم على الخدمات المالية والمصرفية بكل سهولة وكفاءة.
وأضاف أن افتتاح هذا الفرع يأتي امتداداً لمسيرة بدأت قبل خمسة عشر عاماً برؤيةٍ ملكية سامية، واستمرت بالتوسع والتطوير وفق احتياجات المنتسبين، مشيراً إلى أن الوصول إلى محافظة معان يمثل محطة جديدة في هذه المسيرة، ويؤكد حرص الصندوق على أن يكون قريباً من مستفيديه في مختلف المواقع.
ويضم فرع معان جميع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها الصندوق، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي، وذلك ضمن بيئة مصرفية حديثة صُممت وفق أعلى المعايير، بما يسهم في توفير تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات المنتسبين.
ويواصل صندوق الائتمان العسكري تقديم خدماته من خلال شبكة تضم ثلاثة عشر فرعاً في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب شبكة الصرافات الآلية، والقنوات الرقمية التي تشمل التطبيق البنكي، والموقع الإلكتروني، ومركز الخدمة الهاتفية، بما يعكس التزامه المستمر بتطوير خدماته وتوسيع نطاق الوصول إليها، وترسيخ رسالته في خدمة حُماة الوطن.
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