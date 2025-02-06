صندوق الحج يعلن قوائم مدخريه لأداء فريضة الحج

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الحج على موقعه الإلكتروني وعبر رسائل نصية قوائم المدخرين الذين وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج العام الحالي.

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وأوضح بيان صادر عن الصندوق اليوم الخميس، أن استلام التصاريح وأداء اليمين سيبدأ يوم السبت المقبل وحتى 15 شباط الجاري من خلال مراجعة أقرب مديرية أوقاف واصطحاب هوية الأحوال المدنية ودفتر العائلة.