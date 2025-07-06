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صندوق الحسين للإبداع يطلق الدورة 8 لجائزة ثقافة الطفل

صندوق الحسين للإبداع والتفوق
صندوق الحسين للإبداع
 
الأحد، 06-07-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-    أطلق صندوق الحسين للإبداع والتفوق الدورة الثامنة من جائزة ثقافة الطفل لعام 2025، والتي تشمل مجالات أدب الطفل في القصة، والشعر، والرواية، إضافة إلى التطبيقات التربوية والأعمال المسموعة والمرئية الموجهة للأطفال.

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وبحسب بيان للصندوق اليوم الأحد، يأتي إطلاق هذه الدورة تماشيا مع أهداف الصندوق في تشجيع ثقافة الإبداع لدى الأطفال، وتعزيز دور الأدب والفنون في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي، ودعم الإنتاج الثقافي الموجه للأطفال، والذي يتسم بالأصالة والقدرة على التأثير الإيجابي في تشكيل شخصية الطفل.


وقال مدير عام الصندوق الدكتور علي ياغي، إن الجائزة تمنح الأولوية للأعمال الإبداعية القابلة للتوظيف في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية الثقافية، مشيرا الى أن الجائزة تشمل درع الصندوق ومكافأة مالية بقيمة 5000 دينار للأعمال الموجهة للفئة العمرية 18 عاما فما فوق، و 2000 دينار للفئة العمرية تحت 18 عاما.

 
 
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