صندوق الحسين للإبداع يطلق الدورة 8 لجائزة ثقافة الطفل

الوكيل الإخباري- أطلق صندوق الحسين للإبداع والتفوق الدورة الثامنة من جائزة ثقافة الطفل لعام 2025، والتي تشمل مجالات أدب الطفل في القصة، والشعر، والرواية، إضافة إلى التطبيقات التربوية والأعمال المسموعة والمرئية الموجهة للأطفال.

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وبحسب بيان للصندوق اليوم الأحد، يأتي إطلاق هذه الدورة تماشيا مع أهداف الصندوق في تشجيع ثقافة الإبداع لدى الأطفال، وتعزيز دور الأدب والفنون في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي، ودعم الإنتاج الثقافي الموجه للأطفال، والذي يتسم بالأصالة والقدرة على التأثير الإيجابي في تشكيل شخصية الطفل.