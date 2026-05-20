صندوق الزكاة يعلن صرف المساعدات النقدية الشهرية والعيدية للأسر المستفيدة

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الزكاة عن بدء صرف المساعدات النقدية الشهرية للعائلات المنتفعة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

اضافة اعلان



وأوضح الصندوق أنه تم إيداع المساعدات النقدية الشهرية، بالإضافة إلى صرف عيدية بقيمة 50 دينارًا لكل عائلة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تعزيزًا لأجواء التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة على الأسر المستفيدة.



ودعا الصندوق المستفيدين ممن لديهم أي استفسارات إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدًا حرصه على تقديم أفضل الخدمات للمستحقين وتسهيل إجراءات التواصل والمتابعة.