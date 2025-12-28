الأحد 2025-12-28 01:17 م

صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين

مجلس إدارة صندوق الزكاة
الأحد، 28-12-2025 12:37 م
الوكيل الإخباري-   وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة على صرف دعم نقدي عاجل لكسوة الشتاء بقيمة 35 دينارا لكل أسرة من التي تتقاضى مساعدات شهرية والتي تتقاضى كفالات الأيتام، على أن يتم الإيداع عبر الحسابات البنكية.اضافة اعلان


وأقر المجلس لدى اجتماعه الأحد، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، ترميم 11 منزلا لأسر مستحقة في مناطق مختلفة، بعد إجراء الدراسات اللازمة، بالإضافة إلى شراء 84 رأس ماعز و110 رؤوس نعاج ضمن مشروع تأهيلي يهدف إلى توفير مصدر دخل مستدام لعدد من الأسر المستحقة في مختلف المحافظات.

وشملت القرارات، توزيع منحة تعليمية إلكترونية مجانية مقدمة من شركة متخصصة على شكل بطاقات دراسية لأبناء المنتفعين من خدمات الصندوق لتطوير قدراتهم التعليمية.

كما وافق المجلس على الموازنة التقديرية لصندوق الزكاة لعام 2026، وعلى خطة عمل الصندوق للعام المقبل التي تضمنت الخطط التنفيذية لفعاليات شهر رمضان المبارك والخطة الإعلامية للصندوق.
 
 


