صندوق الزكاة ينظم إفطارا رمضانيا للأيتام

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة خلال رعايته حفل الإفطار الذي أقيم في فندق القوات المسلحة، أهمية رعاية الأيتام والاهتمام بهم، باعتبار ذلك واجبا دينيا وإنسانيا يجسد قيم التكافل والتراحم في المجتمع، مشيدا بدور صندوق الزكاة في تقديم الرعاية والدعم للأيتام والأسر المحتاجة.
بدوره، قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إن تنظيم هذا الإفطار يأتي ضمن البرامج والمبادرات المستمرة التي ينفذها الصندوق بهدف دعم الأيتام ورعايتهم وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، مشيرا إلى أن مديريات الأوقاف في مختلف محافظات المملكة نظمت إفطارات للأيتام بالتنسيق مع أقسام الزكاة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والاهتمام بهذه الفئة.
ووزع الخلايلة خلال الحفل الذي حضره سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور إسماعيل الخطبا، وأعضاء بمجلس إدارة صندوق الزكاة، العيديات على الأطفال الأيتام.
وتخلل الحفل، أنشطة ترفيهية للأطفال، وتكريم رئيسة قسم كفالة الأيتام في الصندوق خلود العساف تقديرا لجهودها وعطائها خلال سنوات عملها في خدمة الأيتام، بمناسبة إحالتها إلى التقاعد.
يشار إلى أن الأردن والدول الإسلامية يحتفل بيوم اليتيم في 15 رمضان من كل عام، منذ إقراره عام 2013 من منظمة التعاون الإسلامي للتوعية بحقوق اليتيم، وتسليط الضوء على قضاياهم، ورسم البسمة على وجوههم من خلال تنظيم الإفطارات الرمضانية، وتقديم الهدايا والدعم المادي والمعنوي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة بلدية شيحان يعلن تثبيت موظفين تحت مسمى عامل وطن
-
وزارة الزراعة تعلق تصدير البندورة والخيار لمدة 10 أيام
-
وزير الخارجية يعزي باستشهاد ضابطين كويتيين
-
وزير الخارجية يؤكد وقوف الاردن وتضامنه مع الامارات في مواجهة الاعتداءات
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت متزن في محيط مضطرب
-
الأردن والسعودية: نتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات
-
الأردن وقطر يشددان على التضامن المطلق في مواجهة تهديدات إيران