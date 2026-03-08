صندوق الزكاة ينظم إفطارا رمضانيا للأيتام

الوكيل الإخباري- نظم صندوق الزكاة بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الأحد، إفطارا رمضانيا للأيتام المنتفعين من الصندوق، ضمن فعاليات يوم اليتيم في العالم الإسلامي.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة خلال رعايته حفل الإفطار الذي أقيم في فندق القوات المسلحة، أهمية رعاية الأيتام والاهتمام بهم، باعتبار ذلك واجبا دينيا وإنسانيا يجسد قيم التكافل والتراحم في المجتمع، مشيدا بدور صندوق الزكاة في تقديم الرعاية والدعم للأيتام والأسر المحتاجة.



بدوره، قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إن تنظيم هذا الإفطار يأتي ضمن البرامج والمبادرات المستمرة التي ينفذها الصندوق بهدف دعم الأيتام ورعايتهم وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، مشيرا إلى أن مديريات الأوقاف في مختلف محافظات المملكة نظمت إفطارات للأيتام بالتنسيق مع أقسام الزكاة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والاهتمام بهذه الفئة.



ووزع الخلايلة خلال الحفل الذي حضره سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور إسماعيل الخطبا، وأعضاء بمجلس إدارة صندوق الزكاة، العيديات على الأطفال الأيتام.



وتخلل الحفل، أنشطة ترفيهية للأطفال، وتكريم رئيسة قسم كفالة الأيتام في الصندوق خلود العساف تقديرا لجهودها وعطائها خلال سنوات عملها في خدمة الأيتام، بمناسبة إحالتها إلى التقاعد.