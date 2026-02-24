صندوق الزكاة ينظم يوما خيريا وطبيا بالرويشد

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ملتقى العمل الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه الصندوق اليوم الثلاثاء في لواء الرويشد بمحافظة المفرق.

وأكد السميرات، خلال افتتاحه الملتقى مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى صرف 10 آلاف دينار دعماً للأنشطة الخيرية، تتضمن مساعدات نقدية لـ50 طالبا و50 يتيما بواقع 100 دينار لكل منهم.