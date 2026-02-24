الثلاثاء 2026-02-24 07:15 م

صندوق الزكاة ينظم يوما خيريا وطبيا بالرويشد

الثلاثاء، 24-02-2026 05:56 م

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ملتقى العمل الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه الصندوق اليوم الثلاثاء في لواء الرويشد بمحافظة المفرق.

وأكد السميرات، خلال افتتاحه الملتقى مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى صرف 10 آلاف دينار دعماً للأنشطة الخيرية، تتضمن مساعدات نقدية لـ50 طالبا و50 يتيما بواقع 100 دينار لكل منهم.


كما شمل الملتقى توزيع 500 قسيمة شرائية من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، و300 طرد غذائي على الاسر الفقيرة والمحتاجة، إضافة إلى يوم طبي مجاني نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، وجرى خلاله تقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة.

 
 


