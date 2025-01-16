صندوق الطاقة المتجددة يناقش ترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي

الوكيل الإخباري- عقد صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا مع شركات التدقيق الطاقي العاملة في القطاع.

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وأشاد المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الشركات، ودورها البارز في دعم البرنامج الوطني لترشيد الطاقة في القطاع الصناعي الذي ينفذه الصندوق منذ عام 2016.