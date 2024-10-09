"صندوق المرأة" تظفر بجائزة "مهاتما غاندي"

الوكيل الإخباري- فازت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، بجائزة "مهاتما غاندي" العالمية لعام 2024، عن دورها في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وإيجاد أثر اجتماعي إيجابي على حياة المستفيدات.

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وتمنح الجائزة، للقادة والمؤسسات من أصحاب الأثر الاجتماعي الرامين للعمل من أجل مستقبل مستدام، تكريما وتقديرا لأدوارهم في إحداث التغيير الإيجابي للمجتمعات.



وقالت الرئيس التنفيذي للشركة لمى زواتي ، إن فوز الشركة بالجائزة العالمية جاء تقديرا وتكريما لجهودها في مجال التمويل الأصغر التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين حياة آلاف النساء وعائلاتهم في الأردن.