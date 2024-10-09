"صندوق المرأة" تظفر بجائزة "مهاتما غاندي"

وتمنح الجائزة، للقادة والمؤسسات من أصحاب الأثر الاجتماعي الرامين للعمل من أجل مستقبل مستدام، تكريما وتقديرا لأدوارهم في إحداث التغيير الإيجابي للمجتمعات.
وقالت الرئيس التنفيذي للشركة لمى زواتي ، إن فوز الشركة بالجائزة العالمية جاء تقديرا وتكريما لجهودها في مجال التمويل الأصغر التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين حياة آلاف النساء وعائلاتهم في الأردن.
وأشارت إلى أن الشركة تحرص منذ تأسيسها عام 1996، كشركة خاصة غير ربحية، على تقديم خدمات مالية مبتكرة للمرأة في مختلف قرى وأرياف وبوادي المملكة، مؤكدة أن الشركة تركز عبر فروعها الـ63 المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة، على بناء القدرات وتوفير التدريب اللازم للمرأة لتمكينها من إدارة مشاريعها الصغيرة بنجاح وفاعلية.
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