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"صندوق المرأة" تظفر بجائزة "مهاتما غاندي"

صندوق المرأة للتمويل الأصغر
صندوق المرأة للتمويل الأصغر
الأربعاء، 09-10-2024 05:53 م

الوكيل الإخباري-   فازت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، بجائزة "مهاتما غاندي" العالمية لعام 2024، عن دورها في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وإيجاد أثر اجتماعي إيجابي على حياة المستفيدات.

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وتمنح الجائزة، للقادة والمؤسسات من أصحاب الأثر الاجتماعي الرامين للعمل من أجل مستقبل مستدام، تكريما وتقديرا لأدوارهم في إحداث التغيير الإيجابي للمجتمعات.


وقالت الرئيس التنفيذي للشركة لمى زواتي ، إن فوز الشركة بالجائزة العالمية جاء تقديرا وتكريما لجهودها في مجال التمويل الأصغر التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين حياة آلاف النساء وعائلاتهم في الأردن.


وأشارت إلى أن الشركة تحرص منذ تأسيسها عام 1996، كشركة خاصة غير ربحية، على تقديم خدمات مالية مبتكرة للمرأة في مختلف قرى وأرياف وبوادي المملكة، مؤكدة أن الشركة تركز عبر فروعها الـ63 المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة، على بناء القدرات وتوفير التدريب اللازم للمرأة لتمكينها من إدارة مشاريعها الصغيرة بنجاح وفاعلية.

 
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