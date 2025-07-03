صندوق المعونة: الشراكات الوطنية تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي

الوكيل الإخباري- أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، أهمية الشراكات الوطنية في دعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الجهود الرامية لتمكين الأسر المنتفعة من برامج الصندوق.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، لمتابعة سير دورات تقنيات التطريز الآلي التي ينفذها المركز حاليًا، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.



وبحسب بيان للصندوق اليوم الخميس، تستهدف الدورة الحالية 38 مشاركًا من أفراد الأسر المنتفعة من برامج المساعدات، وتهدف إلى تزويدهم بمهارات مهنية متخصصة تسهم في إدماجهم بسوق العمل، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عن أسرهم، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واستراتيجية الصندوق في مجال التمكين الاقتصادي.



واطلعت الشنيكات على سير العملية التدريبية، مؤكدةً أهمية مواصلة تقديم البرامج المهنية المتخصصة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل.



ورافق مدير الصندوق، رئيس هيئة المديرين لمركز تصميم الألبسة المهندس إيهاب القادري، والمدير التنفيذي للمركز المهندس حسان النسور، حيث أشادا بدور الصندوق في دعم محور التمكين الاقتصادي، والجهود المبذولة في هذا المجال.