صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

01:45 م

الوكيل الإخباري- باشر صندوق المعونة الوطنية، الأربعاء، بصرف مستحقات المنتفعين من برامجه المختلفة، وذلك قبيل حلول عيد الفطر المبارك، في إطار الحرص على تمكين الأسر المستفيدة من تلبية احتياجاتها الأساسية.





وأكد الصندوق وفق بيان، أن عمليات الصرف تتم من خلال القنوات المعتمدة، وبما يضمن وصول المخصصات المالية بسهولة ويسر إلى المستفيدين في مختلف محافظات المملكة.



وأشار إلى أن تقديم موعد الصرف يأتي مراعاة للظروف المعيشية للأسر المنتفعة، ولتمكينها من تأمين متطلبات العيد، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية عليها.









