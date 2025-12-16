صندوق المعونة الوطنية يوقّع مذكرة دعم المنتفعين

وتهدف المذكرة التي وقعها مدير عام الصندوق ختام الشنيكات، وعن جمعية "أركس – ارتشي"، اليساندرو بوتا نيابة عن مديرة المشروع كرستين كتالدو، إلى تمكين الأسر الفقيرة والمحتاجة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز مشاركتها في الإنتاج والتنمية، انسجاما مع سياسات التخريج التي يتبناها الصندوق.
وتركز المذكرة على دعم الفئات الأكثر ضعفا في محافظة المفرق، خاصة في أقضية رحاب والسرحان والخالدية ومدينة المفرق، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المهارات التجارية والتقنية، وتقديم منح عينية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمنزلية المستدامة.
وبموجب المذكرة تلتزم الجمعية بتنفيذ برامج تدريبية أساسية ومتقدمة، وتقديم منح عينية لـ100 مستفيد ممن يجتازون التدريب بنجاح، إلى جانب تسهيل تسجيل المشاريع قانونيا وربط المستفيدين بالأسواق المحلية، ورصد وتقييم تقدم المشاريع المدعومة.
ويلتزم الصندوق بترشيح الأسر المنتفعة المؤهلة، وتعيين منسق في محافظة المفرق لمتابعة التنفيذ، وضمان عدم احتساب الدخل الناتج عن المشاريع كدخل للأسرة لمدة عامين، مع استمرار تقديم المساعدات النقدية وفقا لسياسات الصندوق.
ونصت المذكرة على تشكيل لجنة اختيار مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الشريكة، لتقييم طلبات المستفيدين واختيار المؤهلين للبرامج التدريبية المتقدمة والمنح العينية، وفق معايير موضوعية وواضحة.
