صندوق المعونة الوطنية: 47,728 أسرة تستفيد من المعونة الشهرية

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر آذار الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدّمتها. اضافة اعلان





وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الأحد، أنّها استقبلت 154 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 141 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و609 معاملات متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل للعامل غير الأردني.



ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 39 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 44 طفلاً من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 7 أطفال، كما تم ترخيص 4 حضانات.



وبيّن التقرير أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 187 حدثاً، وأن عدد الأحداث المستفيدين من برامج التأهيل المهني المنفذة من خلال دور تربية وتأهيل الأحداث 75 حدثاً، وعدد الأطفال العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات والحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة من خلال مديريات الميدان ومكاتب الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات والمنظمات الشريكة 37 طفلاً، وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية 6 أحداث.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6099 جمعية، حيث جرى تسجيل 22 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 40 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 25 جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها هيئتان، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 12 هيئة إدارية مؤقتة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 14 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 18 جمعية.



وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 1411 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 47,728 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 85 أسرة، فيما بلغت نسبة الاستجابة للاتصالات التي وردت إلى الصندوق 88%.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 971 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 1386 متسولاً ومتسولة.