ووقّع الاتفاقية عن صندوق المعونة الوطنية المدير العام ختام شنيكات، وعن شركة طرق دراستك المتميزة للتعليم الإلكتروني المدير العام محمد محروس.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير منح تعليمية إلكترونية عبر منصة "طرق دراستك" لطلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بما يُسهم في تطوير مهاراتهم التعليمية وتحسين فرصهم الأكاديمية.
