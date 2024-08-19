صندوق المعونة يجري مسحا لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمنتفعيه

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الوكيل الإخباري- كشف تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، عن أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية. اضافة اعلان





وأشار التقرير إلى إنه يتم العمل حاليا على مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع من قبل صندوق المعونة الوطنية لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة، حيث تم خلال النصف الأول من العام تحديد الأسر المستهدفة من مختلف البرامج، وعقد برامج تدريبية متخصصة للباحثين الاجتماعيين، وتم البدء بالزيارات الميدانية حيث بلغت نسبة الإنجاز في مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع 42 بالمئة.



وأشار التقرير إلى أنه يتم العمل على مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، وأبرز ما تم إقراره خلال النصف الأول من العام في قانون التنمية الاجتماعية حيث يهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون، بالإضافة إلى نظام الاتحادات حيث يهدف إلى تمكين الجمعيات والاتحادات الفرعية من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها وتنظيم تشكيلها وإجراءات تسجيلها ومواردها المالية وتحديد موعد موحد لإجراء انتخابات الاتحادات كافة.



وبشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وابرز ما تم العمل عليه ضمن قطاع الحماية الاجتماعية، تم إطلاق 30 خدمة إلكترونية، منها ترخيص حضانة لأول مرة، تجديد ترخيص حضانة سنوي، تسجيل جمعية محلية، تسجيل جمعية فرع أجنبي، إصدار شهادة جمعية بدل فاقد تعديل النظام الأساسي للجمعية المحلية، انضمام جمعية لاتحاد تسجيل اتحاد واستحداث غرفة مراقبة كاميرات مركزية كأداة رقابية لحماية وصون حقوق المنتفعين والمنتفعات، إضافة إلى إنشاء 5 غرف إلكترونية لمحاكم الأحداث ومؤسسة الحسين الاجتماعية وربطها مع محاكم الأحداث بالتعاون مع وزارة العدل.



وبحسب التقرير، ضمن العمل تطوير محور خاص للاستجابة للأزمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لبناء نظام حماية اجتماعية شامل مستجيب للكوارث والأزمات بشكل فعال ومرن بما يراعي الفئات الهشة والاحتياجات المتعلقة بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



وأبرز ما تم العمل عليه هو "وضع الملامح الأولى للمحور من قبل اللجنة الفنية بعد أن تم تجميع جميع البيانات والمعلومات من قبل الجهات المعنية ضمن الاستجابة للأزمات والكوارث، حيث يتم العمل حاليا على تطوير المحور ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2030-2025".



كما تم تدريب فريق الدعم النفسي على التعامل مع الأزمات والكوارث من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتعاون مع برنامج التعاون الألماني، حيث تم تدريب الفريق الوطني على مراحل الأزمات والتعامل معها وعلاقتها بالحماية الاجتماعية.