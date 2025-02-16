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صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق نافذة تمويلية لدعم المشاريع السياسية

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
الأحد، 16-02-2025 02:28 م
الوكيل الإخباري- أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة الثانية من مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية، انطلاقًا من دوره كمؤسسة وطنية داعمة لجهود الدولة الرامية إلى تشجيع المشاركة السياسية الفاعلة، بما يتواءم مع مسار التحديث السياسي.اضافة اعلان


وبحسب بيان الصندوق، اليوم الأحد، يستهدف المشروع مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في مجال التوعية السياسية، لتقديم الدعم للأفكار والمشاريع التي تسهم في تعزيز مشروع التحديث السياسي وخدمته. وستحصل المشاريع الفائزة على دعم مالي يصل إلى 20 ألف دينار، ضمن شروط محددة، أبرزها أن تكون المؤسسة أردنية غير حكومية ومسجلة، وأن يتماشى المشروع المتقدم مع أهداف المؤسسة وغاياتها وطبيعة عملها.

ويهدف المشروع إلى نشر الوعي السياسي في المجتمع، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وتحفيز بيئة العمل الحزبي والسياسي في المجتمعات المحلية.

كما يسعى إلى إبراز القيادات الشبابية وتمكينها من الأدوات اللازمة للمشاركة السياسية الفاعلة، إضافةً إلى دعم المشاريع التي تعزز المشاركة في مجالس الإدارة المحلية (البلديات واللامركزية).

وسيتمكن الراغبون في التقدم للحصول على الدعم المالي من تعبئة طلب التقديم خلال الفترة ما بين 16 شباط الحالي ولغاية 6 آذار المقبل، عبر الرابط: https://join.kafd.jo/

يُشار إلى أن "تمكين" وفّر في دورته الأولى الدعم لـ 10 مؤسسات، تمحورت مواضيع مشاريعها حول نشر الوعي السياسي المجتمعي، وتحفيز بيئة العمل الحزبي والسياسي لمختلف فئات المجتمع.
 
gnews

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