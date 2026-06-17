صندوق النقد: تمويل إضافي للأردن بقيمة 188 مليون دولار بعد استكمال المراجعات

الوكيل الإخباري- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار ) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 54 مليون دولار ) ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

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وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات الأمنية في المنطقة، حيث أشار الصندوق أن الاقتصاد الأردني دخل المرحلة الحالية من التوترات الإقليمية في المنطقة من موقع قوة، مستنداً إلى سياسات اقتصادية كلية ومالية ونقدية حصيفة، وزخم اقتصادي إيجابي، في ظل اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة ومدروسة للتخفيف من الآثار المباشرة لهذه الازمة، والتي شملت تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الأكثر تضرراً، بما في ذلك القطاع السياحي والقطاع الصناعي، إلى جانب استمرار برامج الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجاً من خلال صندوق المعونة الوطنية.



وأشار الصندوق إلى أن أداء البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق لا يزال قوياً وعلى المسار الصحيح، حيث تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمية المستهدفة لنهاية عام 2025 ومعظم الأهداف التأشيرية لنهاية آذار 2026، كما تم استكمال جميع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمراجعة الخامسة.



كما أشاد الصندوق بالتقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل وخفض كلف الانتقال إلى القطاع المنظم، باعتبارها إصلاحات أساسية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.



وأشار الصندوق الى ان الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2025 مقارنة مع 2.6% في عام 2024، مدعوماً بأداء قوي في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والخدمات، فيما بقي معدل التضخم منخفضاً عند 1.8%. ورغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الإقليمية، يتوقع الصندوق أن يكون أثرها على الاقتصاد الأردني محدوداً، مع نمو اقتصادي متوقع عند 2.7 % خلال عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027.



وعلى صعيد المالية العامة، أوضح الصندوق أن الأداء المالي خلال عام 2025 جاء أفضل من المستهدفات الموضوعة في البرنامج، مدعوماً بتحسن الإيرادات المحلية وضبط النفقات الجارية مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. كما تمكنت الحكومة خلال الربع الأول من عام 2026 من تحقيق مستهدفات عجز الموازنة الأولي رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، من خلال إدارة كفؤة للنفقات العامة والحفاظ على أولويات الإنفاق الرأسمالي، ومستويات منضبطة للدين العام على الرغم من الضغوط على جانبي الإنفاق والايرادات نتيجة الظروف السائدة.



أما على صعيد السياسة النقدية، أشاد الصندوق بالالتزام الراسخ والمستمر للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي مدعوماً بمستويات مريحة من الاحتياطيات الاجنبية بلغت نحو 27 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من عام 2026، لا سيما في ظل استمرار التحسن في التدفقات المالية إلى المملكة، الأمر الذي عزز متانة سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي. كما حافظت الأسواق المالية على استقرارها، واستمرت مستويات الدولرة بالانخفاض في انعكاس واضح لقوة الثقة بالسياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية.

وفي إطار الاستجابة الاستباقية للظروف المستجدة اتخذ البنك المركزي خلال شهر نيسان 2026 حزمة من التدابير بقيمة اجمالية بلغت 760 مليون دينار بهدف تعزيز السيولة في الجهاز المصرفي ودعم القطاعات المتأثرة، وشملت هذه الاجراءات تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب وتوفير برامج تمويل ميسرة من خلال البنوك المرخصة، بما يسهم في الحفاظ على تدفق الائتمان للقطاعات الإنتاجية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.



ومن الجدير بالذكر بان الحكومة بدأت بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي في بداية عام 2024 وتم استكمال لغاية الان خمس مراجعات متتالية ضمن البرنامج من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية ومالية ونقدية تم تصميمها من قبل الحكومة دون اية تدخلات خارجية، حيث ساهمت هذه الاصلاحات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال السنوات الماضية ضمن بيئة تتسم بحالة من عدم اليقين في ظل الظروف المحيطة في المنطقة ودون تحميل المواطنين اية أعباء مالية إضافية، الامر الذي يعد دليلا واضحاً على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة، بالإضافة الى كفاءة الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.