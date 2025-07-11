صندوق النقد: خسائر "الكهرباء الوطنية" تراجعت إلى 1.1% من الناتج المحلي

ووفق التقرير فإن الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة تنفيذ إجراءات تصحيحية.
وأشار التقرير إلى أن الشركة استوفت مؤشري الأداء المتعلقين بتسوية المتأخرات حتى نهاية كانون الأول 2024 وآذار 2025، في إطار الجهود الجارية للحد من التراكمات المالية على القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان "
-
جامعة البلقاء التطبيقية تتألق في المهرجان الوطني التكنولوجي الثاني عشر
-
إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش
-
نقابة المهندسين توفد لجنة فنية لدراسة اسباب انهيار البناية السكنية بإربد
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطالب مُعتصم البستنجي بعد انهاءه امتحانات التوجيهي
-
الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء مع ممثلين عن كالبرز في كاليفورنيا
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 200 فرصة عمل
-
إجراء كشف ميداني لبناية سكنية في إربد بعد تلقي بلاغ بوجود تصدعات خطيرة