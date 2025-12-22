الإثنين 2025-12-22 01:30 م

صندوق النقد: رواتب الضمان التقاعدية "قد تتجاوز" إيرادات الاشتراكات بدون إصلاحات

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الإثنين، 22-12-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   قال صندوق النقد الدولي، إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "مرشّحة لتجاوز" قيمة إيرادات الاشتراكات، اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي "في حال لم تنفّذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية"، لافتا النظر إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي، بدءًا من خمسينيات القرن الحالي، تمويلا من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، بما يرفع الاحتياجات التمويلية الكلية ويزيد مستويات الدين العام.

اضافة اعلان


الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن،  أشاد بمضي الحكومة قدما في خطط تنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال العام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تطرق إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11 للضمان، التي شددت على الحاجة الملحّة لإجراء إصلاحات تدعم الاستدامة المالية لنظام التقاعد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور الضمان كمستثمر رئيسي في الاقتصاد المحلي.


الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرة إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

فن ومشاهير يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

أخبار محلية اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

نه

فن ومشاهير صدمة في وسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

الدولار

أسواق ومال انخفاض الدولار عالميا

جامعة مؤتة

أخبار محلية يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي

ازمة سير

شؤون برلمانية نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

لاا

فن ومشاهير ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو



 






الأكثر مشاهدة