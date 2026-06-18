صندوق تسليف النفقة يطلق مشروع التحول الرقمي

وأكد مدير عام الصندوق مأمون اللواما، أن هذه المبادرة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الصندوق، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يعد أحد الممكنات الرئيسة للارتقاء بجودة الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، وتسريع إنجازها.
وقال، إن المشروع يأتي انسجاماً مع الرؤى الملكية السامية، ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تركز على بناء خدمات حكومية مترابطة، بما يسهم في تحسين تجربة متلقي الخدمة وتعزيز الأداء الحكومي.
وأضاف اللواما، أن الصندوق يؤدي رسالة إنسانية واجتماعية وقانونية تتمثل في توفير الحماية المالية لمستحقي النفقة وتعزيز استقرار الأسر، مؤكداً أن التحول الرقمي يعد استثماراً مباشراً في تحسين جودة الخدمات ورفع مستويات الشفافية والموثوقية، بما يعزز ثقة المستفيدين بالمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن المشروع ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للصندوق، التي تضع في مقدمة أولوياتها تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتوظيف التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر فاعلية واستدامة.
وثمّن اللواما الدعم الذي تقدمه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للمؤسسات العامة، مؤكداً أن المشروع يجسد نموذجاً للشراكة بين الجهات الحكومية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الأردنية في التميز المؤسسي.
ويشكل المشروع خطوة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي التي ينتهجها الصندوق تنفيذاً لخطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، وذلك بعد نجاحه سابقاً في إطلاق خدمة التبرع الإلكتروني وإتاحتها عبر موقعه الرسمي ومنصة "إي فواتيركم"، في إطار توجه متكامل لأتمتة الخدمات وتسهيل الوصول إليها.
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