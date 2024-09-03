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صندوق تمكين القدس يؤكد أهمية دور الأردن في حماية المدينة المقدسة

صندوق تمكين القدس
صندوق تمكين القدس
الثلاثاء، 03-09-2024 04:31 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس أمناء صندوق "تمكين القدس" سمو الأمير تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في حماية مدينة القدس والدفاع عنها في وجه مخططات وممارسات سلطات الاحتلال.

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واستضافت غرفة تجارة الأردن، اجتماعا للصندوق،  بصفتها عضوا فيه، ناقش العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على تنفيذ مشاريع الصندوق الخاصة بالقدس، والبدء في تنفيذ بعضها، وعرض البرامج المنبثقة عن برنامج (القدس - تمكين واستدامة) المعتمد من اللجنة الإدارية للمجلس.

 
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