صندوق تمكين القدس يؤكد أهمية دور الأردن في حماية المدينة المقدسة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس أمناء صندوق "تمكين القدس" سمو الأمير تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في حماية مدينة القدس والدفاع عنها في وجه مخططات وممارسات سلطات الاحتلال.

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