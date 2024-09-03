صندوق تمكين القدس يؤكد أهمية دور الأردن في حماية المدينة المقدسة

واستضافت غرفة تجارة الأردن، اجتماعا للصندوق، بصفتها عضوا فيه، ناقش العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على تنفيذ مشاريع الصندوق الخاصة بالقدس، والبدء في تنفيذ بعضها، وعرض البرامج المنبثقة عن برنامج (القدس - تمكين واستدامة) المعتمد من اللجنة الإدارية للمجلس.
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