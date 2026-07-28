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صندوق دعم وتطوير الصناعة يعقد جلسة تعريفية حول برنامج "الريادة في الصناعة" في معان

صندوق دعم وتطوير الصناعة يعقد جلسة تعريفية حول برنامج "الريادة في الصناعة" في معان
صندوق دعم وتطوير الصناعة يعقد جلسة تعريفية حول برنامج "الريادة في الصناعة" في معان
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:13 ص

الوكيل الإخباري-    عقد صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع شركة تطوير معان، جلسة تعريفية ببرنامج "الريادة في الصناعة"، في غرفة تجارة معان، بحضور عدد من رواد الأعمال والصناعيين والمهتمين بالمشاريع التجارية.

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ويهدف البرنامج إلى دعم واستدامة المنشآت الصناعية الميكروية والصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال تقديم منح مالية غير مستردة تتراوح قيمتها بين 25 - 100 ألف دينار، بنسبة تمويل تتراوح بين 70 -80 بالمئة من تكلفة المشروع.


وأكد محافظ معان خالد الحجاج، حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب المشاريع التنموية من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

 
 


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